A base di uova, si rigira per avere ragione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A base di uova, si rigira per avere ragione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRITTATA

Significato/Curiosita : A base di uova, si rigira per avere ragione

Precedente può essere utilizzata come ingrediente per una frittata di maccheroni. nella frittata possono essere incorporati pezzi di prosciutto o di formaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con base; uova; rigira; avere; ragione; Gustoso cocktail a base di pomodoro; La Mini versione base ; La finale di base ball; Leggendario battitore del base ball americano; Dischiudere nuova mente; La nuova versione d un vecchio film; Nuova elaborazione di un opera; Uccello che depone uova verdi; Spostare, rigira re; Rivoltare le cose a proprio favore: rigira re la __; Chi non sa rispondere... prova a rigira rla; Si passano girandosi e rigira ndosi nel letto; avere intimo piacere; Lo praticano certi turisti per avere un passaggio; Uno che dice di avere facoltà paranormali; Si pagano per avere i servizi energetici; Ride senza una ragione ; La... ragione che non c è; Irragione vole predilezione per tutto ciò che è straniero; C è anche quella della ragione ; Cerca nelle Definizioni