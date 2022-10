Azienda tessile milanese nota per i piumini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda tessile milanese nota per i piumini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONCLER

Significato/Curiosita : Azienda tessile milanese nota per i piumini

Acquisisce il marchio ciesse piumini; nel 1995 incorpora nelle proprie partecipazioni anche il gruppo finanziario tessile di torino (gft net). nel marzo...

moncler è un'azienda di lusso italiana di origini francesi specializzata in abbigliamento e accessori. moncler è stata fondata nel 1952 nel comune francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con azienda; tessile; milanese; nota; piumini; L insieme del personale di un azienda o ufficio; azienda italiana di Italia 1, Canale 5 e Rete 4; Inserire un azienda nel mercato azionario; Veloce riunione azienda le; Industriale tessile ; Una vecchia fibra tessile ; Pavimentazione tessile ; Una fibra tessile vegetale; Il San... dello stadio milanese ; Una strada milanese del lusso: via Monte __; L aeroporto milanese in città; L aeroporto milanese in città; Riferita ad una nota dinastia che regnò a Napoli; I quadri tra le carte in una nota frase mnemonica; Formano una nota cordigliera; Località nota per una spigolatrice; Bipede da caldi piumini ; Fornisce piume per i piumini ; Alcune sparano piumini ; Bipede per caldi piumini ;