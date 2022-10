L asse verticale del piano cartesiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asse verticale del piano cartesiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORDINATA

Significato/Curiosita : L asse verticale del piano cartesiano

Parallelo alla superficie del piano stesso, è conveniente prendere come sistema di riferimento cartesiano un sistema che ha asse x {\displaystyle x} parallelo...

Un cambio e la 12 verticale è una competizione; Messe in verticale ; Posto in verticale ; Stefano, l architetto del Bosco verticale di Milano; Promosse il piano Marshall; Altopiano etiopico; Ripiano sul muro; Quelli del piano forte sono bianchi e neri; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano ; Nel piano cartesiano sono sull asse orizzontale; Nel piano cartesiano sono sull asse verticale; Nel piano cartesiano insieme all ordinata;