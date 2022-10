Armadio per vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Armadio per vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GUARDAROBA

Significato/Curiosita : Armadio per vestiti

Da uno o più sportelli, usato per riporvi soprattutto vestiti ma anche altri oggetti. l'armadio a sportelli era già utilizzato in età ellenistica e fu...

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «guardaroba» wikimedia commons contiene immagini o altri file su guardaroba... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con armadio; vestiti; È mobile nell armadio ; L armadio ... di Eva; Sportello dell armadio ; Serve per appendere gli abiti nell armadio ; I pallini sulle cravatte e sui vestiti ; Si pratica... svestiti ; Dove si smacchiano e ricolorano i vestiti ; Dove si smacchiano i vestiti ; Cerca nelle Definizioni