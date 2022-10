Area piemontese di Avigliana e Bardonecchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area piemontese di Avigliana e Bardonecchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Area piemontese di avigliana e bardonecchia

Significati, vedi avigliana (disambigua). avigliana (vijan-a in piemontese, velhan-na in francoprovenzale) è un comune italiano di 12 527 abitanti della...

05°e45.133333; 7.05 la val di susa (valsusa in piemontese) è una valle alpina situata nella parte occidentale del piemonte, a ponente di torino, confinante...