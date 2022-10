Lo è un arco costruito per celebrare una vittoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un arco costruito per celebrare una vittoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIONFALE

Significato/Curiosita : Lo e un arco costruito per celebrare una vittoria

Place de l'étoile). il monumento fu voluto da napoleone bonaparte per celebrare la vittoria nella battaglia di austerlitz. napoleone bonaparte, dopo la battaglia...

Suburbio, vedi trionfale (suburbio di roma). coordinate: 41°55'23.54n 12°26'16.56e / 41.923205°n 12.437934°e41.923205; 12.437934 trionfale è il quattordicesimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

