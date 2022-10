Li applica la banca ai prestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li applica la banca ai prestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTERESSI

Significato/Curiosita : Li applica la banca ai prestiti

Il tasso ufficiale di sconto (tus) è il tasso con cui la banca centrale concede prestiti alle altre banche. esso è il termometro del mercato finanziario...

Risarcibilità dei diritti e non degli interessi. in questo modo, una tutela risarcitoria indiretta degli interessi legittimi, veniva riconosciuta dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con applica; banca; prestiti; Si applica sulle ferite; Li applica no i dentisti; Tessuto trasparente applica bile al cappello; Macchina per applica re coperchietti; Grande gruppo banca rio; banca Europea per gli Investimenti; Acronimo banca rio; Così si può chiamare l ufficio di una banca ; Strozzino che fa prestiti con interessi scorretti; prestiti a tasso variabile; Concede mutui e prestiti ; prestiti a pagamento; Cerca nelle Definizioni