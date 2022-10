A Xi an, in Cina, c è quello di Terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Xi an, in Cina, c è quello di Terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESERCITO

Significato/Curiosita : A xi an, in cina, c e quello di terracotta

Sito originario in cina. l'esercito è composto da riproduzioni di guerrieri di terracotta, vestiti con corazze e dotati di armi, poste di guardia alla tomba...

Disambiguazione – se stai cercando la forza armata italiana, vedi esercito italiano. l'esercito (dal latino exercitus, «esercizio», in seguito "esercizio militare")... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

