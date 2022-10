Altro nome del particolato atmosferico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome del particolato atmosferico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : POLVERI SOTTILI

Significato/Curiosita : Altro nome del particolato atmosferico

Necessario per la nascita del particolato carbonioso; la reattività della superficie delle particelle è tale che la presenza di particolato carbonioso può inoltre...

Nel 2008, ha stimato che le polveri fini siano responsabili di circa 2 milioni di decessi nel mondo all'anno. le polveri fini causano 22 000-52 000 morti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

