Aguzzo, acuminato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aguzzo, acuminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Aguzzo, acuminato

Nella regione di gondor. si tratta di una catena montuosa dal profilo acuminato, di altezza elevata e dai numerosi ghiacciai perenni. la catena, priva...

Nome acer, in latino "appuntito", è stato usato per primo da joseph pitton de tournefort, in riferimento all'estremità appuntita delle foglie tipiche della...