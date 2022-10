Ago ricurvo del calzolaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ago ricurvo del calzolaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ago ricurvo del calzolaio

Diverse, arrotondata per maglina, triangolare per pelle. da calzolaio, hanno forma ricurva. da materassaio, robusti e molto lunghi dovendo attraversare...

Nazionale del gargano. il paese dà il nome al lago di lesina. dal punto di vista legislativo il comune di lesina ricade nella fascia climatica d in quanto i gradi...