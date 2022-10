Lo è un abito che lascia scoperto il petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un abito che lascia scoperto il petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCOLLATO

Significato/Curiosita : Lo e un abito che lascia scoperto il petto

Forma che esso assume si parla di scollatura, quando lo scollo lascia completamente scoperto il collo e una parte più o meno ampia del petto e, nel caso...

Jeanne samary in abito scollato, o la rêverie, è un dipinto del pittore francese pierre-auguste renoir, realizzato nel 1877 e conservato al museo puškin... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

