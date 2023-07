Mare italo-greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mare italo-greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosita : Mare italo-greco

Trovava in territorio greco lungo la strada tra santi quaranta e giannina; mussolini ritenne responsabile dell'eccidio il governo greco, e il 29 agosto fece... Metropolitana di roma, vedi jonio (metropolitana di roma). il mar ionio (in greco: pao, iónio pélagos) è un bacino del mar mediterraneo orientale, situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Mare italo-greco : mare; italo; greco; Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo; Sporge in mare dalla costa; La stagione che ci porta al mare ; Nello ministro per la protezione civile e per le politiche del mare ; Stabilimento in riva al mare ; Il mare di Alassio; Lo sono i Frecciarossa e gli italo ; È rampante per italo Calvino; italo -NTV : Corderò di Montezemolo = Eataly : x; Il Gregorio pittore italo armeno di Biondo corsaro; Lo Zeno di italo Svevo; Così erano detti i calciatori italo -stranieri; Nome greco dell Ercole romano; Il greco considerato padre della medicina; Antico filosofo e storico greco di Creta; Poeta lirico greco del secolo VI a C; Quello greco vale 3.14; Insigne filosofo greco ;

