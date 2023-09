Un isola delle Baleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un isola delle Baleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINORCA

Altra risposta : FORMENTERA

Significato/Curiosita : Un isola delle baleari

Mallorca) è un comune spagnolo di 416 065 abitanti, principale città dell'isola di maiorca e capoluogo della comunità autonoma delle isole baleari. rappresenta... Bretagna e la francia napoleonica, minorca fu assegnata definitivamente alla spagna. durante la guerra civile minorca rimase fino alla fine del conflitto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

