Diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANNIBALE

Significato/Curiosita : Diede filo da torcere ai romani ai tempi di catone

Di dimensioni, per loro, incredibili, dettero filo da torcere alle pur agguerrite truppe cartaginesi. ai piedi dei monti rimasero al condottiero 20.000... – se stai cercando altri significati, vedi annibale (disambigua). annibale (in latino: hannibal o annibal; in greco antico: ßa, hanníbas; in punico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone : diede; filo; torcere; romani; tempi; catone; diede i natali a Talete; diede fama a Mirandola; diede ro il nome a uno storico palazzo fiorentino; Il marito che Cesare diede a Cleopatra; diede inizio alla costruzione delle mura imperiali di Roma; diede ro nome a una torre pendente; filo = amante dei cani; Kierkegaard filo sofo; Un disegno fatto con ago e filo ; Senza filo non serve; Branca della filo sofia; Antico filo sofo e storico greco di Creta; Estorcere un segreto con l inganno; Estorcere un segreto; Estorcere con ignobili minacce; È duro quello che si dà da torcere ; Lago dei Castelli romani ; Cinquantadue romani ; Il bronzo dei romani ; Foto 1 Un musco a cielo aperto con reperti etrusco-romani Una gita a 4762 Toscana|; Il bar degli antichi romani ; 38 per gli antichi romani ; tempi o cristiano; Ante = in anticipo sui tempi ; In altri tempi veniva lavata col sangue; Controlla i tempi impiegati; Passatempi al computer; Il tempi o buddista; Nota frase di catone : delenda est lat; Antica località africana che ricorda un catone ; Vi si uccise catone il Giovane; Un moralista come catone il Vecchio; L attributo di un catone ;

Cerca altre Definizioni