Si sposava con il mare - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : DOGE

Doge (pron. "dòge"; in veneto: doxe /'doze/; in ligure: dûxe /'dye/) era il titolo riservato al capo di Stato elettivo di alcune repubbliche marinare, tra cui la Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova.

