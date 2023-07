Richiede allenamento costante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiede allenamento costante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : SPORT

Significato/Curiosità : Richiede allenamento costante

Lo "sport" è un'attività fisica che richiede allenamento costante e disciplina. Coinvolge il movimento del corpo, l'impegno fisico e mentale e può essere praticato a livello amatoriale o competitivo. Lo sport offre numerosi benefici, come il miglioramento delle capacità fisiche, la promozione della salute e del benessere, lo sviluppo delle abilità sociali e la gestione dello stress. Gli atleti dedicano tempo ed energia per migliorare le loro prestazioni, allenandosi regolarmente e affrontando sfide e obiettivi. Lo sport può essere praticato in molte discipline diverse, tra cui calcio, basket, nuoto, atletica, tennis e molti altri. È un modo divertente e gratificante per mantenere uno stile di vita attivo e raggiungere i propri traguardi personali.

