La definizione e la soluzione di: Mutò in porci i compagni di Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Muto in porci i compagni di ulisse

di penelope viene detto di qualcosa che non si conclude mai. il riferimento è all'odissea e alla famosa tela della moglie di ulisse, penelope. ulisse... Circe (AFI: /'ire/; in greco antico: , Kìrke) è una figura della mitologia greca e compare per la prima volta nell'Odissea (X, 210 e sgg.). È ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mutò in porci i compagni di Ulisse : mutò; porci; compagni; ulisse; Il mitico re di Egina che mutò le formiche in uomini; mutò formiche in uomini; Gesù vi mutò l acqua in vino; Si mutò in oui; Leggendario re di Egina che mutò le formiche in uomini; Cibele lo mutò in pino; Le hanno cani e porci ; Si invitano... insieme ai porci !; A scopone interessa due compagni ; compagni in affari; compagni di vita e di studi; I compagni di Biancaneve; Due compagni a bridge; compagni di baldoria; Il figlio di ulisse e Circe; Destò l ira di ulisse ; Penelope vi attendeva ulisse ; Regalò un otre a ulisse ; Con ulisse rubò il Palladio di Troia; La ninfa che ospitò ulisse ;

Cerca altre Definizioni