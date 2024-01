La Soluzione ♚ Molto sviluppati in superficie

La definizione e la soluzione di: Molto sviluppati in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Molto sviluppati in superficie: Nemico in profondità, a prescindere dalla difesa aerea (grazie alle sue caratteristiche stealth). il missile è disponibile in versione aria-superficie (scalp-eg/storm... Curiosità su: Nemico in profondità, a prescindere dalla difesa aerea (grazie alle sue caratteristiche stealth). il missile è disponibile in versione aria-superficie (scalp-eg/storm... Una famiglia estesa (o famiglia allargata) consiste di un gruppo più grande di più di una generazione di persone tra loro imparentate. Questi possono essere i genitori con i loro figli e nipoti, zii, zie o altri parenti. In precedenza più volte veniva inclusa anche la servitù. I membri della famiglia vivono perlopiù in un'abitazione o in un insediamento e costituiscono un'unità economica che consiste per esempio di agricoltura o manodopera comune. Nei paesi industrializzati le famiglie estese hanno ancora un loro ruolo, ma solo superficialmente. Questa è un'analisi sociologica non molto comune, tanto che le famiglie estese sembrano 'scomparse'. Al contrario sono più diffuse nei paesi poveri. Questo dipende soprattutto dalla struttura agricola ivi diffusa e da un sistema sociale carente, in modo che i bambini diventino la "pensione" degli anziani. In società in cui la poligamia è permessa le leghe famigliari possono essere ancora più grandi. Italiano Aggettivo, forma flessa estese f plur femminile plurale di esteso Voce verbale estese terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di estendere participio passato femminile plurale di estendere Sillabazione e | sté | se Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi esteso

(voce verbale) vedi estendere Sinonimi allungate, allargate, larghe, ingrandite, grandi, dilatate, sviluppate, cresciute, ampie, vaste, spaziose, ampliate

trasmesse, diffuse, comunicate, propagate

lunghe, particolareggiate, dettagliate, esaurienti, circostanziate

Contrari piccole, strette, ristrette, accorciate, abbreviate, limitate, diminuite, ridotte, anguste, serrate, contratte

taciute, nascoste

corte, brevi

Altre risposte : estese; molto; sviluppati; superficie;