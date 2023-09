Un arresto nello sviluppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arresto nello sviluppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATROFIA

Significato/Curiosita : Un arresto nello sviluppo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arresto (disambigua). l'arresto, in diritto, indica un atto con cui si priva una persona della sua libertà... Le atrofie più conosciute e studiate in campo medico: atrofia cerebrale atrofia da compressione atrofia da denervazione atrofia da disuso atrofia da malnutrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

