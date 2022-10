Trasmettere nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasmettere nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAMANDARE

Significato/Curiosita : Trasmettere nel tempo

come vincolo tra passato e presente, luogo sacro di ideali da trasmettere nel tempo: questo è un credere in un processo storico che, grazie a certi...

Era alimentata dalla stessa sparta e dal suo esercito che contribuì a tramandare quello che gli storici chiamano "miraggio spartano". in prossimità della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con trasmettere; tempo; trasmettere una malattia infettiva; Un modo di trasmettere video in Internet; Sono utili per trasmettere la conoscenza; Ruota per trasmettere energia; Molto poco o da poco tempo ; Associazione tempo ranea d Imprese; Contempo raneo, attuale; La Danes nel cast del film Un amore senza tempo ;