Sostanze come il fulminato di mercurio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze come il fulminato di mercurio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETONANTI

Significato/Curiosita : Sostanze come il fulminato di mercurio

Tentativi di avvelenamento attraverso un filtro composto da una cinquantina di sostanze naturali. e tra queste sostanze vi erano sia il mercurio sia l'arsenico...

La miccia detonante (chiamata anche detonation cord, detacord, det. cord, detcord, primer cord o sun cord) è un sottile tubo di plastica con all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con sostanze; come; fulminato; mercurio; sostanze come la nicotina; sostanze che si producono nei reattori nucleari; sostanze impiegate per le analisi chimiche; Farmaco del tutto privo di sostanze attive; Lievi e dolci come certi vini; come procede la vettura che non svolta; Lo è un numero come il due; Verso come anche il senario e l ottonario; Attraversato da una scossa elettrica, fulminato ; mercurio è quello più vicino al Sole; Nume romano figlio di mercurio e padre di Pallante; Così erano i calzari di mercurio ; Il dio greco che corrisponde al romano mercurio ; Cerca nelle Definizioni