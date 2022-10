Seggi per pochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seggi per pochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRONI

Significato/Curiosita : Seggi per pochi

Numero dei seggi, maggiori possibilità vi sono per i partiti che hanno ottenuto percentuali di voti più basse di ottenere seggi. con pochi seggi a disposizione...

I troni (in ebraico ophanim, in greco thronoi), nella tradizione biblica, sono il terzo dei nove cori angelici. il loro nome deriva dai troni su cui siedono;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

