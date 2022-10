Sede di una nota battaglia vinta da Carlo Martello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sede di una nota battaglia vinta da Carlo Martello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sede di una nota battaglia vinta da carlo martello

poitiers (pronuncia francese [pwa'tje], in pittavino-santongese potchiers, in italiano arcaico poitieri) è una città della francia centrale di 91 345 abitanti...