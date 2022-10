Quella D Arborea fu giudicessa nel medioevo sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella D Arborea fu giudicessa nel medioevo sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEONORA

Significato/Curiosita : Quella d arborea fu giudicessa nel medioevo sardo

Appena fece rientro ad oristano, punì i congiurati e si autoproclamò giudicessa di arborea secondo le disposizioni dettate dal nonno ugone ii, per cui le donne...

Padre di elisa, la madre di italia e cugina di primo grado di eleonora. nel 1862, eleonora, a soli 4 anni, interpretò la parte di cosetta in una versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; arborea; giudicessa; medioevo; sardo; quella di una boyband britannica è solo One ing; Tra le Piccole Antille è quella più a est; A Roma c è quella pacis; C è quella di Susa; La storica giudichessa sarda: __ d arborea ; La storica giudichessa sarda: __ d arborea ; Propaggine arborea ; __ d arborea : giudicessa sarda; Una famosa giudicessa sarda; __ d Arborea: giudicessa sarda; La giudicessa d'Arborea; Il capo degli amanuensi nel medioevo ; Il chimico e farmacista del medioevo ; Matematico italiano vissuto nel medioevo a Pisa; L età che seguì al medioevo ; Isolano sopra il sardo ; Lo è un siciliano o un sardo ; Ottimo vino sardo ; Leggermente sardo nici; Cerca nelle Definizioni