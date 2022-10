Pulizia di animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulizia di animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pulizia di animali

In accordo alle leggi locali, deve rispettare rigidi parametri di pulizia. gli animali vengono qui stabulati per circa 5 anni, al termine dei quali vengono...

In etologia la tolettatura (anche detta toilettatura o toelettatura; in inglese grooming, colloquialmente definita coi verbi: spidocchiare, spulciare)...