Provincia lombarda con i sette laghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia lombarda con i sette laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VARESE

Significato/Curiosita : Provincia lombarda con i sette laghi

Pakistani: 42218 in lombardia è diffuso l'uso della lingua lombarda, in diverse varietà che vivono in diglossia con l'italiano. la lingua lombarda appartiene al...

Stai cercando altri significati, vedi varese (disambigua). varese (afi: /va'reze/ o /va'rese/, ascolta[·info]; vares in dialetto varesotto, afi: [va'rez][senza fonte])... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

provincia dell Arabia Saudita con capoluogo Abha; provincia della comunità autonoma dei Paesi Baschi; provincia del Canada con Winnipeg capoluogo; La provincia di Faenza; La cittadina lombarda nota per gli amaretti; È storica quella lombarda ; Regione lombarda fra Milano e il Lago di Como; La città lombarda del Festival letteratura; Prefisso per poco meno di sette ; Vi si trova la Promenade de la Croisette ; Ultime di sette ; Riferito al luogo mitico posto all estremo sette ntrione e caro ad Apollo; Pellirosse dei Grandi laghi ; Un elegante parco che prevede muschio, pietre, vialetti e piccoli laghi ; Il più piccolo dei Grandi laghi in Nord America; Il più profondo tra i laghi africani;