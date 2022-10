Preparare da mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparare da mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUCINARE

Significato/Curiosita : Preparare da mangiare

Soltanto l'amore degli uomini tra di loro. il padre si allontana per preparare da mangiare, e minus prende coscienza di aver parlato per la prima volta davvero...

Online. url consultato il 12 maggio 2015 (archiviato l'11 dicembre 2014). ^ cucinare.it: guida utensili da cucina, il segreto della buona cucina. (il gusto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con preparare; mangiare; Si usa per preparare un aranciata; Arnese per preparare aranciate e limonate; preparare , allestire; Succo per preparare bibite; Locale in stile rustico dove mangiare o bere; Modesta nel mangiare e bere; mangiare il cibo; Il recipiente della carne pronta da mangiare ; Cerca nelle Definizioni