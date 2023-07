Lo praticano certi turisti per avere un passaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo praticano certi turisti per avere un passaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTOSTOP

Significato/Curiosita : Lo praticano certi turisti per avere un passaggio

Presente un aeroporto ad ascona dove è visibile la pista inutilizzata. lo stesso argomento in dettaglio: sport in ticino. in ticino si praticano diversi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autostop (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento società non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

