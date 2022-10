Il più noto Francesco stilnovista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più noto Francesco stilnovista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PETRARCA

Significato/Curiosita : Il piu noto francesco stilnovista

Cuore del poeta stilnovista sono profondamente legati alla natura elitaria e ristretta del circolo (mai tuttavia vi fu una scuola stilnovista) ed agli studi...

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

