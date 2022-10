Se è in movimento gira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è in movimento gira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUOTA

Rispetto al movimento "gira-indietro-avanti-gira" l'arma è in calibro 7,5 x 55 swiss. la cartuccia originale svizzera, detta gp11 (in nomenclatura militare)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ruota (disambigua). una ruota è un oggetto circolare in grado di ruotare attorno a un asse... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con movimento; gira; Il movimento letterario di Verga; movimento musicale iniziale in levare; Un movimento del cane festoso; Il movimento che culminò nel maggio francese; Si gira e si monta; Fatto gira re con rapidità; Si fa gira re per gioco; Il pick del gira dischi;