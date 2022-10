Molto poco o da poco tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto poco o da poco tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APPENA

Significato/Curiosita : Molto poco o da poco tempo

