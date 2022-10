È mobile nell armadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È mobile nell armadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANTA

Significato/Curiosita : E mobile nell armadio

Ancora: sedia, armadio e tavolo sono iponimi di mobile. sedia, armadio e tavolo si dicono co-iponimi di mobile. l'inverso dell'iponimia è l'iperonimia....

anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura anta – parte del mobile o dell'infisso anta – località del perù... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Un mobile in anticamera; Si può accendere su un immobile ; Jacques-Arsène d ... biofisico inventore del galvanometro a bobina mobile ; Sinistri in automobile ; Si mangiano nell a dama; Insetto nell arnia; Vive nell a memoria; nell a manica del baro; L armadio ... di Eva; Sportello dell armadio ; Serve per appendere gli abiti nell armadio ; Pannello d armadio ;