Herbert __, filosofo di Eros e civiltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Herbert __, filosofo di Eros e civiltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Herbert __, filosofo di eros e civilta

eros e civiltà (in inglese eros and civilization: a philosophical inquiry into freud) è un libro del filosofo e sociologo tedesco herbert marcuse. il...

marcuse. la sua seconda moglie fu inge werner, la vedova di franz neumann. entrambi questi matrimoni si conclusero con la morte delle mogli. marcuse sposò...