Gonfi d alterigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gonfi d alterigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRONFI

Significato/Curiosita : Gonfi d alterigia

Torbido e ingrugnato, coi genitori. questi, parati a festa, stavano su di sé, gonfi e serii, perché, alla fin fine, il figlio sposava una vera signora, sorella... Fatto i tronfi. i tronfi non battono naturali e simezi, ma vincono in tutte le altre occasioni. nei casi in cui 2 giocatori ottengano i tronfi, si usano...