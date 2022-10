Gli esborsi illeciti al centro di Mani pulite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli esborsi illeciti al centro di Mani pulite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TANGENTI

Significato/Curiosita : Gli esborsi illeciti al centro di mani pulite

Cercando l'album di mario merola, vedi tangentopoli (album). mani pulite (nota anche come tangentopoli) è il nome giornalistico dato a una serie di inchieste...

Possiede più di una tangente nei suoi nodi. gli spazi tangenti di una varietà possono essere "incollati" insieme per formare il fibrato tangente, una nuova varietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con esborsi; illeciti; centro; mani; pulite; Li fa illeciti chi specula; Gli illeciti traffici di certi maneggioni; Come dire illeciti ; Consente acquisti illeciti ; Penombra in centro ; Catena montuosa dell Italia centro -meridionale; centro di Assistenza Fiscale; Torneo in centro ; Nella mani ca del baro; mani polati, rovinati; Legionari romani ; Berretti degli antichi romani ; L Antonio magistrato di Mani pulite e politico; pulite con l acqua; Ben pulite , nitide; pulite con il detersivo; Cerca nelle Definizioni