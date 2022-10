Un gambero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gambero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un gambero

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gambero (disambigua). il nome volgare gambero identifica varie specie di crostacei acquatici appartenenti...

astaco (in greco antico: asta) era una colonia dell'antica grecia ubicata in bitinia, nelle vicinanze dell'attuale Izmit in turchia. astaco fu colonizzata...