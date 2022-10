Difendono la patria in guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difendono la patria in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FORZE ARMATE

Significato/Curiosita : Difendono la patria in guerra

la seconda guerra punica (chiamata anche, fin dall'antichità, guerra annibalica) fu combattuta tra roma e cartagine nel iii secolo a.c., dal 218 a.c. al...

Delle forze armate, indica una specifica posizione gerarchica militare, tipicamente addetta alla funzione di comando in seno a una forza armata e munita... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con difendono; patria; guerra; Piccoli crostacei che si difendono avvolgendosi; Gli avvocati che difendono in Corte d Assise; difendono la giustizia con i loro superpoteri; difendono le libertà individuali dall autorità statale; I patria rca dell Arca; Bandito dalla patria ; La patria di Filippo VI; La città degli Stati Uniti patria della musica grunge; Film di Spike Lee sulla Seconda guerra mondiale; Un preludio della guerra ; I Pellirosse scendevano su quello di guerra ; Gli è attribuito L arte della guerra ; Cerca nelle Definizioni