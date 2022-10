Detto di pianta che non perde mai le foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto di pianta che non perde mai le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SEMPREVERDE

Significato/Curiosita : Detto di pianta che non perde mai le foglie

Inseriscono le foglie, e internodi, i segmenti di fusto compresi tra due nodi consecutivi. il fusto collega radici e foglie mediante i tessuti conduttori che hanno...

La famosa partita a scacchi del 1852, vedi sempreverde (scacchi). in botanica si chiamano piante sempreverdi quelle piante che, contrariamente alle caducifoglie...

