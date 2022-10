Dario, premio Nobel per la letteratura nel 1997 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dario, premio Nobel per la letteratura nel 1997. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FO

Significato/Curiosita : Dario, premio nobel per la letteratura nel 1997

- premi nobel per la letteratura rabindranath tagore (premio nobel nel 1913) scrisse in bengali e inglese, samuel beckett (premio nobel nel 1969) scrisse...

Dario luigi angelo fo noto come dario fo (sangiano, 24 marzo 1926 – milano, 13 ottobre 2016) è stato un drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Il nono mese del calendario islamico; Leggendario battitore del baseball americano; dario che recitava; Robin, leggendario ladro; James, premio Nobel per l economia; premio parodia dell analogo illustre svedese; Leonida che fondò il premio Viareggio; Mettere in : offrire come premio ; James, premio nobel per l economia; Il William nobel per la letteratura nel 1949; Uno consegna i premi nobel ; Bertha, la scrittrice premio nobel per la pace nel 1905; Il William Nobel per la letteratura nel 1949; Elias __, premio Nobel per la letteratura nel 1981; L Hemingway premio Nobel per la letteratura ; letteratura avveniristica e fantastica negli USA; Premier labourista britannico dal 1997 al 2007; Noto album dei Radiohead del 1997 : OK __; Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997 ; Attore italiano Nobel per la Letteratura nel 1997 ;