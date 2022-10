Si chiamò Eporedia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiamò Eporedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si chiamo eporedia

Anni le temperature estive si attestano oltre i 30 °c durante le ore pomeridiane nel mese di luglio. il nome antico è eporedia, nome ancora spesso utilizzato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ivrea (disambigua). ivrea (ivréa in piemontese, ivreja in dialetto canavesano, ivreya in patois...