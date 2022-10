Capo religioso e politico della umma islamica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capo religioso e politico della umma islamica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALIFFO

Significato/Curiosita : Capo religioso e politico della umma islamica

della umma islamica, mentre la nisba al-baghdadi sottolinea la originale matrice del suo capo e del movimento: l'iraq, di cui baghdad è la capitale e...

Significati, vedi califfo (disambigua). disambiguazione – "califfi" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi i califfi. il califfo (arabo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con capo; religioso; politico; della; umma; islamica; Il dio capo degli Asi; capo luogo dell Argovia; Provincia dell Arabia Saudita con capo luogo Abha; Il no capo volto; religioso orientale; religioso che fu il secondo papa; Un religioso ... in breve; Un fissato religioso ; Formano un partito politico inglese; politico assassinato nel 1924 di nome Giacomo; L Emmanuel politico francese; Il nome del Kohl storico politico tedesco; Ben dorato in padella ; L attività della dea Diana; Concittadini della Deledda; La Venier della televisione; Ha scritto Donnarumma all assalto; L Ottiero che scrisse Donnarumma all assalto; Sirigu e Donnarumma sono molto abili a respingerli; Le azioni di Donnarumma ; Decorazioni geometriche dell arte islamica ; Così erano detti i nizariti, una setta islamica ; Corrente islamica di maggioranza in Iran; Città santa islamica ; Cerca nelle Definizioni