Si calzano su piste innevate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calzano su piste innevate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Si calzano su piste innevate

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 ottobre 2022

Altre definizioni con calzano; piste; innevate; Si calzano per lunghe discese; Li calzano i pugili sul ring; Li calzano i fantini; Li calzano i pugili; In fondo alle piste ; Percorre piste verdi, blu, rosse e nere; Materiale per piste atletiche; Teppiste llo; Se sono russe non sono sempre innevate ; Cerca nelle Definizioni