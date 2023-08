Un autodromo nei pressi di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un autodromo nei pressi di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VALLELUNGA

Significato/Curiosità : Un autodromo nei pressi di Roma

Vallelunga è un rinomato autodromo situato nelle vicinanze di Roma, Italia. Questo circuito offre un palcoscenico per eventi automobilistici e motociclistici, nonché attività di test e allenamento per professionisti e appassionati. La sua pista di circa 4 chilometri offre sfide tecniche e curve rapide, rendendolo un luogo ideale per gare e prove. Vallelunga ha una storia lunga e affascinante, ospitando competizioni di varie categorie e attirando sia piloti emergenti che nomi famosi nel mondo del motorsport. L'autodromo è diventato un'icona nel panorama italiano e internazionale delle corse, contribuendo all'entusiasmo e alla passione per il motorsport.

Altre risposte alla domanda : Un autodromo nei pressi di Roma : autodromo; pressi; roma; Città romagnola con l autodromo ; Città usa con un noto autodromo ; La città romagnola con un famoso autodromo ; Un ostacolo nell autodromo ; La città con l autodromo nazionale; L autodromo che ospita il GP dell Emilia-Romagna; Espressi oni tristi musi lunghi; Il Pissarro pittore impressi onista; Espressi one per dire dinanzi: al; Espressi one per denigrare un professionista: da; Affluisce nel Rodano nei pressi di Lione; Sono affetti da pressi one alta; Croma ticamente anonimo; Quello d Oriente divise chiesa roma na e ortodossa; Il Michail Jur evic del roma nticismo russo; Ispessimento di un nervo nel piede: Neuroma di; roma nzo del 2001 dell autore americano Palahniuk; Via consolare roma na che univa roma a Firenze;

Cerca altre Definizioni