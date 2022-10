Verso come anche il senario e l ottonario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verso come anche il senario e l ottonario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PARISILLABO

Significato/Curiosita : Verso come anche il senario e l ottonario

Parisillabi (quadrisillabo, senario, ottonario e decasillabo) hanno un andamento più cadenzato e un tono più popolare. il verso novenario, messo all'indice...

Basata su criteri scientifici (in linguistica non esiste il concetto di "parisillabo/imparisillabo") e dunque preferibilmente da evitare, questa distinzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

