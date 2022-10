Verbo per spugne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo per spugne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSORBIRE

Significato/Curiosita : Verbo per spugne

S (sképsis), che significa "ricerca", "dubbio", stessa radice del verbo sképtesthai che significa "osservare attentamente", dunque "esaminare")...

Viene conservato in recipienti sigillati perché igroscopico (tende ad assorbire l'umidità dell'aria) e perché reagisce facilmente con l'anidride carbonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con verbo; spugne; Un verbo da toeletta; verbo per cani felici; verbo per chi è raffreddato; Un verbo per cantanti... spossati; Vi trovi... tante spugne ; Assimilare come spugne ; Forati... come le spugne ; Lo sono le spugne ; Cerca nelle Definizioni