Il vento da ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vento da ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il vento da ovest

Ode al vento dell'ovest (ode to the west wind), a volte tradotto come ode al vento di ponente oppure ode al vento occidentale, è un'ode di percy bysshe...

Il ponentino è una brezza estiva di mare che soffia da occidente, tipico della costa tirrenica della bassa toscana e del lazio, raggiunge punte massime...