Veicolo a trazione animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo a trazione animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARRO

Significato/Curiosita : Veicolo a trazione animale

Il carro funebre, anche detto carro da morto, è un veicolo a trazione animale destinato al trasporto dei feretri. l'autofunebre è invece una autovettura...

Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. i carri armati tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

