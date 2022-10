Il veicolo spaziale usato per l allunaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il veicolo spaziale usato per l allunaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEM

Significato/Curiosita : Il veicolo spaziale usato per l allunaggio

Lanciare il veicolo spaziale tramite il razzo saturn v, un vettore che era in quel momento in fase di sviluppo. le tecnologie e le tecniche richieste per apollo...

Stanislaw herman lem (ipa: [sta'iswaf 'lm]) (leopoli, 12 settembre 1921 – cracovia, 27 marzo 2006) è stato uno scrittore polacco, autore prolifico e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

