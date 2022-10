Vanno abbattuti nel bowling - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanno abbattuti nel bowling. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIRILLI

Significato/Curiosita : Vanno abbattuti nel bowling

Stai cercando altri significati, vedi bowling (disambigua). il bowling a 10 birilli, comunemente chiamato bowling, è uno sport praticato al chiuso, molto...

Centro dello spot del birillo 1, tolleranza 13 mm), è la parte dove la boccia corre fino ad impattare con i birilli. piano dei birilli (pin deck) - (86,8... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con vanno; abbattuti; bowling; Non vanno rivelati; Quelli moderni vanno a cavallo della moto; vanno in scena... con le mani; Se sono funghi non vanno bene per appendere; Avviliti, abbattuti ; abbattuti ... dallo spavento; Scoraggiati, abbattuti ; Affranti, abbattuti ; Vengono colpiti dalla palla da bowling ; Il bersaglio del bowling ; I bersagli del bowling ; Un colpo nel gioco del bowling ;